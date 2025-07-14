Galatasaray'da kaleci adayları 3'e düştü: Okan Buruk birini çok istiyor!

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci adaylarını 3'e indirdi. Bu isimlerden biri olan Ter Stegen için yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Barcelona, Ter Stegen'in ayrılığına onay verdi.

Sarı kırmızılılar, Ter Stegen ile ilk görüşmeyi yaptı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 33 yaşındaki Alman kalecinin menajeriyle ilk görüşme yapıldı ancak uzlaşma olmadı.

Okan Buruk'un çok istediği Ter Stegen'le Osimhen transferi netleştikten sonra temaslar devam edecek. Ter Stegen olmazsa listedeki diğer adaylar Yann Sommer ve Mike Maignan'a gidilecek.

