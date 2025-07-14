Galatasaray'da kaleci adayları 3'e düştü: Okan Buruk birini çok istiyor!
Kaleci transferinde adayları azaltan Galatasaray, Barcelona'nın onayı sonrası görüşmeyi gerçekleştirecek. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci adaylarını 3'e indirdi. Bu isimlerden biri olan Ter Stegen için yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Barcelona, Ter Stegen'in ayrılığına onay verdi.
Sarı kırmızılılar, Ter Stegen ile ilk görüşmeyi yaptı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 33 yaşındaki Alman kalecinin menajeriyle ilk görüşme yapıldı ancak uzlaşma olmadı.
Okan Buruk'un çok istediği Ter Stegen'le Osimhen transferi netleştikten sonra temaslar devam edecek. Ter Stegen olmazsa listedeki diğer adaylar Yann Sommer ve Mike Maignan'a gidilecek.
FENERBAHÇE'YE İTALYA'DAN İKİLİ TEKLİF
Atalanta, Syzmanski ve Amrabat için Fenerbahçe'ye toplam 25 milyon euro teklif etti. (A Spor)
Trabzonspor, Al-Qadsiah forması giyen Cameron Puertas'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. (DHA)
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamazsa Napoli'nin transfer etmek istediği Lorenzo Lucca'ya yönelecek.
Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmeyen Lincoln Henrique, ülkesi Brezilya'ya dönüyor. Oyuncu, Vasco da Gama'ya önerildi. Brezilya ekibi ise henüz menajerine dönüş yapmadı. (Bolavip)
Fenerbahçe, Granit Xhaka için devreye girdi. (Sky Sport)
Beşiktaş, Jack Grealish’i kadrosuna katmak istiyor. (Takvim)
Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Lucas Beltran'ı kiralamayı planlıyor. Beltran, Icardi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. (ESPN)
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