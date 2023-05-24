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Galatasaray'da kaptan Muslera'nın rekor hedefi

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da kaptan Muslera'nın diğer hedefi kendi rekorunu egale etmek. Uruguaylı kaleci 2 maçta daha kalesini gole kapatırsa 11 yıl önceki rekorunu tekrarlamış olacak.

Galatasaray'da kaptan Muslera'nın rekor hedefi

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Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluğun yanı sıra Galatasaray kaptanı 'nın da hedefi 11 yıl önce Süper Lig'de kırdığı rekoru yenilemek.

36 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta kalesini gole kapattı.

Muslera MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında kalesini gole kapatırsa bir sezonda en çok maçta kalesini kapatan kaleci rekorunu tekrarlayacak.

Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'daki ilk sezonunda 34 maçın 17'sinde kalesini gole kapatarak kulüp tarihine geçmişti. Muslera aynı başarıyı bu sezon da tekrarlarsa rekorunu egale etmiş olacak.

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