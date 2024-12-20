Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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