NTV.COM.TR

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...