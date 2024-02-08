Galatasaray'da Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı

ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA



Transferi kulübün kuruluş yıldönümüne vurgu yapılarak saat "19.10"da sosyal medyada açıklayan sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu.



Bu sezon Galatasaray'la 12 resmi maça çıkan sol bek Kazımcan, alt yaş kategorilerinden 26 kez milli takım forması giydi.



Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 maça çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremezken, 700 dakika süre aldı.



Kazımcan, alt yaş kategorilerinden 26 kez milli takım forması giydi.