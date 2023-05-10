Galatasaray'da kiralık futbolcularda son durum: Maksimum gelir hedefi

Galatasaray, kiraladığı futbolculardan maksimum gelir elde etmeyi planlıyor. Nantes, sezon başında 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istiyor.



Ancak Fransız ekibi opsiyon miktarını 3.5 milyon euro seviyesine düşürmek istiyor. Galatasaray'ın beklentisi ise en az 5 milyon euro.



Gelir beklenen bir diğer isimse Olimpiu Morutan. Serie B takımı Pisa, sezon başında 5.5 milyon eurouk satın alma opsiyonu ile kiraladığı Rumen futbolcuyla devam etmek istiyor.



Ancak İtalyan ekibinin de bonservis ücretinde indirim beklentisi var.

ANKARAGÜCÜ İLE İKİ FUTBOLCU İÇİN GÖRÜŞME



Kiralık giden diğer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau içinse aynı durum geçerli değil. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba, 25 yaşındaki orta sahanın bonservisini almaya sıcak bakmıyor.



Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç da gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Başkent ekibi iki futbolcunun bonservisi için Galatasaray ile görüşme halinde.