Galatasaray'da kombine biletler genel satışa çıktı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 10:50
Galatasaray'da 2022-2023 futbol sezonu için kombineler genel satışa çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda Nef Stadı'nda yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.
1. Kategori: 10.000 TL
2. Kategori: 9.000 TL
3. Kategori: 8.000 TL
4. Kategori: 7.000 TL
5. Kategori: 5.250 TL
6. Kategori: 4.500 TL
7. Kategori: 3.500 TL
8. Kategori: 2.250 TL
9. Kategori: 2000 TL
GALATASARAY'DA 10 NUMARAYA 2 ADAY