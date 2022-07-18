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Galatasaray'da kombine biletler genel satışa çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 10:50

Galatasaray'da kombine biletler genel satışa çıktı

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'da 2022-2023 futbol sezonu için kombineler genel satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda Nef Stadı'nda yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

1. Kategori: 10.000 TL

2. Kategori: 9.000 TL

3. Kategori: 8.000 TL

4. Kategori: 7.000 TL

5. Kategori: 5.250 TL

6. Kategori: 4.500 TL

7. Kategori: 3.500 TL

8. Kategori: 2.250 TL

9. Kategori: 2000 TL

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