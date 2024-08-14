Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Futbolcuların, 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.



Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez idmana katılmadı. Transfer görüşmeleri süren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ise antrenmanda yer aldı.



Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.