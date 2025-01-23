Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yaptığı maç sonrası bir günlük izin yapan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı öncesindeki ilk antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.



Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

