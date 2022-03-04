Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

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Galatasaray, Konyaspor maçı öncesinde kadroya dahil ettiği isimleri resmi Twitter hesabından açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan kadroya alınmadı. Son maçın 21 kişilik kadrosunda bulunmayan Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan listeye yazıldı.



Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu şöyle:



Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

"GOMİS TAKIMI TOPLADI"