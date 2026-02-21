Galatasaray'da Konyaspor maçında 6 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre yeşil-beyazlılar karşısında 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen'in yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

SİNGO 19 MAÇ SONRA 11'DE



Galatasaray'da Wilfried Singo, Konyaspor maçında 11'de başladı. Son olarak 22 Kasım 2025 tarihinde Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde 11'de görev alan Singo, bu müsabakada yaşadığı sakatlığının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, Konya karşılaşmasıyla da 19 maç sonra 11'de görev aldı. Okan Buruk, Wilfried Singo'yu Abdülkerim Bardakcı ile birlikte stoper olarak oynattı.

ROLAND SALLAİ HÜCUMDA BAŞLADI



Teknik Direktör Okan Buruk, Macar futbolcu Roland Sallai'ye bu maçta hücum bölgesinde görev verdi. Sarı-kırmızılıların sağ bekte yaşadığı sıkıntıdan dolayı burada forma giyen ve önemli performans sergileyen Sallai, Konyaspor maçında sol kanatta başladı.

GALATASARAY'IN 11'İ



Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz bekledi.