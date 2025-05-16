Galatasaray'da kutlama hazırlıkları: Adresler belli oldu

25. şampiyonluğuna ve 5. yıldıza sadece 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da kutlama hazırlıkları sürüyor.

Kayserispor maçında şampiyonluk gelmesi halinde önce Rams Park’ta şampiyonluk turu atılacak sonra yeni ev olan Kemerburgaz’a değil Florya’ya geçilecek.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp, Florya Metin Oktay Tesislerini kutlamalar için hazır hale getirdi.

YENİKAPI İÇİN İZİN BEKLENİYOR

Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, Kayseri maçı sonrasında gelenekselleşen şampiyonluk kutlamasını yapacak.

Daha sonrası için Yenikapı’daki şampiyonluk kutlaması planlayan Galatasaray, gerekli izinler için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.