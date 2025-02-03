Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru
Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların Gabonlu oyuncuyla el sıkıştığı ve kulübü Wolverhampton ile bonservis pazarlıklarına başladığı öne sürüldü.
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mario Lemina için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılıların yıllık 2,5 milyon euro karşılığında Lemina ile el sıkıştığı öne sürüldü.
Oyuncu tarafıyla anlaşan Galatasaray, Wolverhampton ile anlaşma zemini arayacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferde çok ısrarcı olduğu Lemina, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı terletmişti.
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Galatasaray ile Wolves arasında pazarlıklar devam ederken, İngiliz ekibin 3 milyon euronun altına inmesi bekleniyor.
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