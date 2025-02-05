Galatasaray'da Lemina transferinin perde arkası: Yarım kalan hikaye

Devre arasında Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya eski oyuncusu Mario Lemina'yla takviye yaptı.

Fotomaç'ın haberine göre, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina 5 yıllık aranın ardından yeniden geri döndü.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Gabonlu yıldızın eski kulübü Galatasaray'ın ilgisini öğrendiği andan itibaren transferin gerçekleşebilmesi için çok çaba sarf ettiği öğrenildi.

31 yaşındaki orta saha, Wolves patronu Vitor Pereira'ya bu konuyu iletti. Portekizli çalıştırıcı da Lemina'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.

Son oynadığı sezon sarı-kırmızılılar ile şampiyonluğu kaçıran Lemina, yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor.

Lemina 2019-2020 sezonunda Galatasaray formasıyla toplam 28 resmi maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

AL-SHABAB DA İSTEDİ

Öte yandan ara transferde birçok teklif alan Lemina'ya Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı Al-Shabab'ın da talip olduğu ortaya çıktı.

Terim, sarı-kırmızılılarda Lemina ile birlikte çalışmıştı.

Wolves'ten satın alma opsiyonuyla beraber kiralandığı belirtilen Lemina, bu sezon 19 resmi maçta 1 gol atıp, 3 asistlik katkı verdi.