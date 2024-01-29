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Galatasaray'da maç öncesi Lincoln'e plaket verildi

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep maçı öncesinde Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln'e plaket takdim etti.

Galatasaray'da maç öncesi Lincoln'e plaket verildi

’ın Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln, sarı-kırmızılıların Trendyol ’in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde ise saha kenarında Lincoln’e plaket ve üzerinde ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması verildi. Plaketi ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

Cassio Lincoln, 2007-2009 yılları arasında Galatasaray’da forma giymişti.

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