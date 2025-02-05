Galatasaray'da Mario Lemina İstanbul'a geliyor: Anlaşma tamam
Galatasaray, eski oyuncusu Mario Lemina ile her konuda anlaşmaya vardı. Gabonlu oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Transfer döneminin bitmesine yaklaşık bir haftalık süre kalırken Galatasaray Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.
Bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mario Lemina’nın bu akşam istanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gabonlu futbolcu ile Galatasaray arasındaki 2,5 yıllık anlaşma, 1,5+1 yıl şeklinde ve uzatma opsiyonu bulunuyor
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