Galatasaray'da Mauro Icardi'den mesaj: "Eleştirileri görüyorum!"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 yendi.



Sarı-kırmızılılarda oyuna ikinci yarıda dahil olan ve takımının 3. golünü kaydeden Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Arjantinli yıldızın sözleri şu şekilde:



"3 PUAN ALMAYI BİLDİK"



"Takımımızın amacı kazanmaya devam etmek. Geri düştük ama kazanmayı, 3 puan almayı bildik."



"ELEŞTİRİLERİ GÖRÜYORUM"



"Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Daha fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğunun bilincindeyim."