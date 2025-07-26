Galatasaray'da Mertens'in yerine gelecek isim belli oldu

İSTANBUL'DA ÖZEL ORGANİZASYON



Kiralama talebi olan sarı kırmızılılar, futbolcuyu İstanbul'a davet etti.



Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetim, İstanbul'da bir otelde rezervasyon yaptı, futbolcu ve menajeriyle birebir görüşme yapılacak.



Elliott için özel bir Boğaz turu da organize edilecek.



Elliott, Liverpool formasıyla 28 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.