Galatasaray'da Mertens'in yerine gelecek isim belli oldu
Galatasaray, Mertens'in ayrılığı sonrası aradığı 10 numarayı Premier Lig'de buldu.
Galatasaray, Dries Mertens'in vedası sonrası 10 numara için çalışmalarında sona geldi.
Sarı kırmızılılar, Premier Lig ekibi Liverpool'un 22 yaşındaki genç yıldız Harvey Elliott'ı bitiriyor.
Kanatlarda da görev alabilen genç ismin piyasa değeri 30 milyon euro.
İSTANBUL'DA ÖZEL ORGANİZASYON
Kiralama talebi olan sarı kırmızılılar, futbolcuyu İstanbul'a davet etti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetim, İstanbul'da bir otelde rezervasyon yaptı, futbolcu ve menajeriyle birebir görüşme yapılacak.
Elliott için özel bir Boğaz turu da organize edilecek.
Elliott, Liverpool formasıyla 28 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
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