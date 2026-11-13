Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları işleme konuldu

Galatasaray yönetiminde İkinci Başkan Metin Öztürk ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından iki yönetici de görevlerinden istifa etmişti.

27 Ekim’de yaşanan bu olaydan sonra camianın ileri gelenleri iki ismi barıştırmak için harekete geçse de bunlar sonuç vermedi.

Özellikle Metin Öztürk'ün kesinlikle bunu kabul etmediği belirtildi.

Bunun üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu da iki ismin istifalarını kabul etti ve yürürlüğe koydu.

ŞİMDİ NE OLACAK?



Bu olayların ardından gözler Başkan Dursun Özbek 'e çevrildi. Camiada erken seçim isteyenler olsa da Başkan Dursun Özbek'in buna sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Metin Öztürk'ün yerine Mehmet Cibara'nın başkan yardımcılığına getirilmesi bekleniyor. Kavukçu'nun yerine de Eray Yazgan...