Galatasaray'da Monaco karşısında 2 değişiklik

Monaco'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Buruk, Samsunspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Mario Lemina'dan sakatlığı, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine lig maçında cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan yeni çıkan Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.



JAKOBS, ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.

Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.