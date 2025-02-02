Galatasaray'da Morata gelişmesi: Gaziantep deplasmanına gidecek mi?
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, yarın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig mücadelesi için Gaziantep şehrine özel bir uçakla gidecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar devre arasında Ahmed Kutucu'nun ardından Alvaro Morata'yı da renklerine bağladı.
Yarın Gaziantep FK ile oynanacak mücadele öncesinde bugün İstanbul'a gelen İspanyol golcünün tüm işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı
DHA'nın haberine göre, Morata'nın Gaziantep'e özel bir uçakla gideceği kaydedildi.
Galatasaray ile Gaziantep arasında oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.
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