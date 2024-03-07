Galatasaray'da Muslera 400. maçına çıkıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, dördüncü kez "dalya" diyecek.



İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.



Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı. Tecrübeli file bekçisi, üçüncü dalyasını ise 2020-2021 sezonunda 27 Şubat 2021'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan müsabakada dedi.



Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.



399 MAÇIN 154'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI



Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 399 lig maçında 383 gol yedi.



Süper Lig maçlarının 154'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 245'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.



Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.



Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 39 kez de sarı kart gösterildi.



EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.



Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.



Toplam 497 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.



Muslera ayrıca, sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten üçüncü oyuncu konumunda. Listede unutulmaz kaptan Bülent Korkmaz, 588 maç ile zirvede yer alıyor.



EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI FUTBOLCU



Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.



Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi.



Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 şampiyonluk kazanmıştı.

