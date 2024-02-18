Galatasaray'da Muslera iddiası: "Sözleşmesi uzatıldı"

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyor.

Uruguaylı kalecinin sarı-kırmızılılar ile yeni sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

"SÖZLEŞME UZATILDIĞI KONUSUNDA BİLGİ ALDIM"

Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Muslera ile sözleşme uzatıldığı konusunda bilgi aldım. Bu henüz resmiyede dökülmemiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Tüzemen'in yazısında şu ifadeler yer aldı;

"Muslera'nın Galatasaray'a kağıt üzerinde imza atmasının bir anlamı yok. Çünkü Muslera, G.Saray'a kalben bağlı. Yönetim, yeni bir kaleci arayışında değil. Hatta ben Muslera ile sözleşme uzatıldığı konusunda bilgi aldım. Bu resmiyete dökülmemiş olabilir.

Ayrıca Muslera, İstanbul'u ve özellikle Galatasaray'ı çok seviyor. 3 çocuğu da İstanbul'da doğdu. İsterse üçüne de Türk vatandaşlığı kimliğini alır."

MUSLERA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Fernando Muslera, Galatasaray ile 493 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 523 gol yiyen Uruguaylı, 176 kez kalesini gole kapatmayı başardı.