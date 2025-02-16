Galatasaray'da Muslera'ya alternatif 2 isim belli oldu

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve ülkesine dönecek Fernando Muslera için alternatif arayışları sürüyor.

Sarı-kırmızılılar devre arasında bazı bölgelere takviye yapmasına rağmen kaleci transferini sezon sonuna bıraktı.

YERLİ ADAY BERKE

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın 38 yaşındaki deneyimli kalecinin yerine Eyüpspor forması giyen Berke Özer ile ilgilendiği öne sürüldü.

YABANCI ADAY FRANSA'DAN

Öte yandan sarı-kırmızılıların yabancı aday listesinde ise mali sıkıntılarla boğuşan Lyon'un kalecisi Lucas Perri'yi de gündemine aldığı kaydedildi.

Lyon'da bu sezon 29 maçta 10 kez kalesini gole kapatan Brezilyalı kaleci, Galatasaray tarafından sezon sonuna kadar takip edilecek.

NEWCASTLE UNITED DA İSTİYOR

Fransız ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.97 boyundaki kaleciyle Newcastle United'ın da ilgilendiği aktarıldı.