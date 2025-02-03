Galatasaray'da Nelsson'un yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'un yeni adresi belli oldu.

Danimarkalı savunmacı için gece yarısında Serie A ekibi Roma devreye girdi.

Nelsson 1 milyon euroluk bedelle İtalyan temsilcisine kiralandı.

Ayrıca 26 yaşındaki savunmacının kiralık sözleşmesinde 12 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor.

Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 resmi maçta mücadele etti.