Galatasaray'da Nelsson'un yeni adresi belli oldu
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, 1 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Roma'ya kiralandı. Danimarkalı stoperin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'un yeni adresi belli oldu.
Danimarkalı savunmacı için gece yarısında Serie A ekibi Roma devreye girdi.
Nelsson 1 milyon euroluk bedelle İtalyan temsilcisine kiralandı.
Ayrıca 26 yaşındaki savunmacının kiralık sözleşmesinde 12 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor.
Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 resmi maçta mücadele etti.
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