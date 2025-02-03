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Galatasaray'da Nelsson'un yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, 1 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Roma'ya kiralandı. Danimarkalı stoperin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray'da Nelsson'un yeni adresi belli oldu

'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'un yeni adresi belli oldu.

Danimarkalı savunmacı için gece yarısında Serie A ekibi Roma devreye girdi.

Nelsson 1 milyon euroluk bedelle İtalyan temsilcisine kiralandı.

Ayrıca 26 yaşındaki savunmacının kiralık sözleşmesinde 12 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. 

Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 resmi maçta mücadele etti. 

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