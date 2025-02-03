Galatasaray'da Nelsson'un yeni adresi duyuruldu

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Danimarkalı savunmacı için gece yarısında Serie A ekibi Roma'nın devreye girdiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'nın sarı-kırmızılılara 26 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu ve her iki kulübün de prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunacağı da belirtildi.

Nelsson bu sezon sarı-kırmılı formayla 18 resmi maçta mücadele etti.