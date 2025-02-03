Galatasaray'da Nelsson'un yeni adresi duyuruldu
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için Serie A ekibi Roma'nın devreye girdiği ve prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. İtalyan kaynaklara göre, Nelsson'un kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı öğrenildi.
Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Danimarkalı savunmacı için gece yarısında Serie A ekibi Roma'nın devreye girdiği öne sürüldü.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'nın sarı-kırmızılılara 26 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu ve her iki kulübün de prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.
Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunacağı da belirtildi.
Nelsson bu sezon sarı-kırmılı formayla 18 resmi maçta mücadele etti.
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