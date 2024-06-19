Galatasaray'da Oğuz Aydın pazarlıkları tıkandı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Oğuz Aydın'ı yakın takibe aldığı iddia ediliyordu.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-kırmızılı ekibin Alanyaspor ile Oğuz Aydın için yaptığı pazarlıkların bonservis talebine takıldığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın teklif ettiği ve Akdeniz ekibinin beklentisi arasında ciddi bir fark olduğu kaydedildi.

Alanyaspor'un milli futbolcu için 6 milyon eurodan aşağıya inmediği, sarı-kırmızılıların ise 3 milyon euroya bu transferi tamamlamak istediği aktarıldı.

Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bu transfer için devrede olduğu ve hafta sonuna kadar yeni bir görüşme yapılacağı vurgulandı.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 38 resmi maçta forma giyen Oğuz Aydın, bu mücadelelerde 13 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.