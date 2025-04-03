Galatasaray'da Okan Buruk, derbilerde parlıyor: Büyük üstünlük

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde derbilerde gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldürüyor.



Okan Buruk, sarı-lacivertliler karşısında 2-1 kazanılan maçla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplamda 15. derbi maçına çıktı.



Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu.



Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 15 derbide 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI



Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde rakibine üstünlük kurdu.



Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 8 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



"Cimbom", söz konusu müsabakalarda 14 gol kaydederken (3'ü hükmen kazanılan karşılaşmadan) 3 gole engel olamadı.



KADIKÖY'DE MAĞLUBİYET GÖRMEDİ



Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı.



Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maça çıktı.



Galatasaray, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken bir kez de rakibiyle berabere kaldı.



BURUK'UN GALATASARAY'I, MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNE KAYBETMEDİ



Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe'ye bu sezon 3 maçta da mağlup olmadı.



Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldığı söz konusu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırırken 2 gol yedi.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI



Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.



Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde son 3 sezonda Beşiktaş'la biri TFF Süper Kupa, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere toplamda 7 maça çıktı.



Söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.