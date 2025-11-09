Galatasaray'da Okan Buruk döneminde ilk kez yaşandı: Üst üste 2. maç!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde ilk defa üst üste 2 lig maçında gol atamadı.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, ilk defa Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 lig maçında gol bulamadı.