Galatasaray'da Okan Buruk döneminde ilk kez yaşandı: Üst üste 2. maç!

09.11.2025 20:08

Anadolu Ajansı

AA

Galatasaray, Okan Buruk döneminde bu sezon bir ilki yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

 

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

 

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde ilk defa üst üste 2 lig maçında gol atamadı.

 

Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

 

Galatasaray, ilk defa Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 lig maçında gol bulamadı.

