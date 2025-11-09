Galatasaray'da Okan Buruk döneminde ilk kez yaşandı: Üst üste 2. maç!
09.11.2025 20:08
Anadolu Ajansı
AA
Galatasaray, Okan Buruk döneminde bu sezon bir ilki yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde ilk defa üst üste 2 lig maçında gol atamadı.
Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray, ilk defa Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 lig maçında gol bulamadı.