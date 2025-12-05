Galatasaray'da Okan Buruk, maça damga vuran pozisyonu "Doğal konumda" diyerek açıkladı
05.12.2025 23:07
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+2'de bulduğu golle 3-2 yendi.
RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Leroy Sane ve Victor Osimhen (2) kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
“İKİ İNCELEME DE OLUMSUZ ÇIKTI”
"Bir tane penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın ayağına basıldı. Davinson'un üstüne basıldı. İki tane VAR incelemesi oldu, olumsuz sonuç çıktı."
“ARDA DA ÇOK ÜZÜLDÜ”
"Arda Ünyay'ı taktiksel nedenlerle çıkardım. Arda çok üzüldü, çok genç. Bizim için değerli. Çok fazla süre buluyor. Önde iki forvete dönmek için çıkardım. Gol de böyle geldi."
“EL DOĞAL KONUMDA, KARARA SAYGI DUYMALIYIZ”
"Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporlular da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti. Doğal konumda olduğu benim görüşüm. Verilecek her karara saygı duymak gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı sanırım, çok benzerdi, doğal konum kararı birçok pozisyonda değişebiliyor. Kazımcan'ın elinin aşağıda ve çok hafif açık olması, elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması, küçük bir basma, Davinson'a basılması, şanssızlık deniyorsa... Sallai'nin gördüğü kırmızıyı hatırlayalım, sadece topa bakıyordu. Gençlerbirliği'nden başka bir oyuncu, aynı pozisyonda çok benzer, ayağa bastı ve kırmızı kart görmedi. Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Her karara saygı duymalıyız. İkinci gol öncesi Davinson'a bence faul yapıldı. Taçtan gol yedik. Faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi benzer pozisyonda Berkan sarı kart gördü, rakip yapınca görmedi. Hakemin her takdirine saygı duymak gerekiyor."