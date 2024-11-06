Galatasaray'da Okan Buruk rekor kırmaya hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk ediyor.

Sarı-kırmızılıların sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.



İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.



Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.

