Galatasaray'da Okan Buruk, takımdan ayrılacak 3 ismi belirledi

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları sürüyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, kadro planlaması kapsamında sarı-kırmızılılardan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre, deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon Mathias Ross, Sergio Oliveira ve Alexandru Cicaldau'yu kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Ayrıca Galatasaray'ın Yusuf Demir ve Tete'yi kiralamayı planladığı kaydedildi.

İyi teklif gelmesi durumunda Hakim Ziyech ve Zaha gibi isimlerin de ayrılığı gündeme gelebilir.