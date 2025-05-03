Galatasaray'da Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Sivas'a karşı 2 değişiklik yaptı.



Buruk; Przemyslaw Frankowski ile Gabriel Sara'nın yerine Barış Alper Yılmaz ile Alvaro Morata'ya görev verdi.



SALLAİ'YE SAĞ BEKTE GÖREV



Sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai 11'de başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda oynayan Kaan Ayhan ve Przemyslaw Frankowski'nin yerine Sallai'ye görev verdi.



ALVARO MORATA, 5 MAÇ SONRA 11'DE



Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Sivasspor müsabakasında 11'de yer aldı. Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde 11'de oynayan Morata, sakatlık ve teknik heyet tercihlerinin ardından 3'ü lig, 2'si de kupa olmak üzere 5 maç sonra 11'de başladı.



BARIŞ ALPER YILMAZ SAHADA



Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor karşılaşmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı cezadan, Süper Lig'deki Eyüpspor mücadelesinde de sarı kart cezasından dolayı oynayamamıştı.

