Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına tepki: "Bazen önemsemiyorlar!"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri:

"OYUNCULARIN SORUMLULUK ALDIĞINI GÖRMEMİZ GEREKİRDİ"

"Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Bir deplasman maçı. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, bizim aynı mücadeleyi göstermememiz... Top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimizin ,bugün de baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. İlk yarı özellikle top kayıpları, yanlış tercihler... Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını net şekilde görmemiz gerekirdi."