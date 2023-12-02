Galatasaray'da Okan Buruk'tan Pendikspor karşısında 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester United maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Tanguy Ndombele, Dries Mertens ve Wilfried Zaha yerine Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Tete ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda ağrıları olan Abdülkerim Bardakcı ile Wilfried Zaha, yoğun maç fikstüründe dinlendirildi ve 21 kişilik kadroda yer almadı.



NELSSON 4 MAÇ SONRA 11'DE



Teknik Direktör Okan Buruk, defansta Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'a görev verdi. Son olarak Kasımpaşa müsabakasına 11'de başlayan Nelsson, 4 maç sonra 11'de şans buldu.



Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Pendikspor maçında 11'de yer aldı. 23 yaşındaki futbolcu en son Bayern Münih ile İstanbul'da oynanan mücadelede 11'de görev almıştı. Okan Buruk, Tete'yi 6 maç sonra 11'de görevlendirdi.



Son oynanan Alanyaspor ve Manchester United maçlarında 11'de oynamayan ve oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor karşılaşmasıyla 11'e döndü.



Galatasaray, Pendikspor maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kazım Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

