Galatasaray'da Okan Buruk'tan tek değişiklik

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai sarı kart cezasından, Kaan Ayhan ile Elias Jelert de sakatlıkları devam etmesinden dolayı 21 kişilik kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig 'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bodrum karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Roland Sallai'nin yerine Przemyslaw Frankowski'ye görev verdi.

35 GÜN SONRA EVİNDE



Galatasaray, Bodrum FK karşılaşmasıyla 3 maç sonra evine döndü. RAMS Park'ta son olarak 14 Mart'ta Antalyaspor ile oynayan sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Cimbom böylece 35 gün sonra taraftarının karşısına çıktı.

GALATASARAY'IN 11'İ



Galatasaray karşılaşmaya; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.



Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Metehan Baltacı bekledi.