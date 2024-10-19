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Galatasaray’da Okan Buruk’un doğum günü kutlandı

Galatasaray’da 51. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk’un doğum günü kutlandı.

Galatasaray’da Okan Buruk’un doğum günü kutlandı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün Antalyaspor’un konuğu olacak 'da bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör 'un doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde üzerinde düzenlenen kutlamada Buruk, Galatasaray’da kazandığı kupaların fotoğrafı olduğu pastayı üfledikten sonra tebrikleri kabul etti.

INTER'DEN PAYLAŞIM

Ayrıca Buruk'un futbolculuk döneminde formasını giydiği Serie A ekibi Inter de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla  Buruk'un yaş gününü kutladı.

Türkçe yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Okan Buruk!" denildi.

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