Galatasaray’da Okan Buruk’un doğum günü kutlandı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün Antalyaspor’un konuğu olacak Galatasaray'da bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde üzerinde düzenlenen kutlamada Buruk, Galatasaray’da kazandığı kupaların fotoğrafı olduğu pastayı üfledikten sonra tebrikleri kabul etti.

INTER'DEN PAYLAŞIM



Ayrıca Buruk'un futbolculuk döneminde formasını giydiği Serie A ekibi Inter de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Buruk'un yaş gününü kutladı.

Türkçe yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Okan Buruk!" denildi.

