Galatasaray'da Okan Buruk'un "İstiyorum" dediği kaleci ortaya çıktı!
Son şampiyon Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için düşünülen isimler belli oldu.
Son şampiyon Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için düşünülen isimler belli oldu.
Yaz transfer dönemine Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak giren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Camianın gündeminde Victor Osimhen transferi yer alırken, bir yandan da yeni kalecinin hangi isim olacağı belirsizliğini koruyor.
14 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera'nın ayrılığıyla birlikte yeni kaleci arayışı titizlikle başlatılmıştı.
OKAN BURUK'UN EN BEĞENDİĞİ İSİMLER
Listesinde birçok önemli ismi barındıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un favorisi olan iki isim ortaya çıktı.
EDERSON VE SOMMER
Manchester City'den Ederson'u pas yeteneği ve yüksek teknik becerisi nedeniyle üst sıraya yazan tecrübeli çalıştırıcının beğendiği bir diğer isim ise Yann Sommer...
DHA'nın haberinde Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan İsviçreli eldivene hem Buruk'un hem de teknik heyetin sıcak baktığı ifade edildi.
Haberin devamında transferin, mali koşulların uygun olması halinde kısa sürede sonuçlanabileceğine vurgu yapıldı.
DİĞER ADAY: TER STEGEN
Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı ise Marc-Andre ter Stegen olarak öne çıkıyor...
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli file bekçisi için Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, "Bence ter Stegen artık Barcelona'da forma şansı bulamayacak. Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirmek istiyorsa düzenli olarak oynamalı. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa transfer olmalı." ifadelerini kullanmıştı.
10 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK
DHA'nın haberine göre teknik direktör Okan Buruk, listedeki isimler üzerinden değerlendirmesini yapacak ve 10 gün içinde son karar verilecek.
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