Galatasaray'da Okan Buruk'un "İstiyorum" dediği kaleci ortaya çıktı!

Son şampiyon Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için düşünülen isimler belli oldu.



Yaz transfer dönemine Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak giren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Camianın gündeminde Victor Osimhen transferi yer alırken, bir yandan da yeni kalecinin hangi isim olacağı belirsizliğini koruyor.



14 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera'nın ayrılığıyla birlikte yeni kaleci arayışı titizlikle başlatılmıştı.

OKAN BURUK'UN EN BEĞENDİĞİ İSİMLER



Listesinde birçok önemli ismi barındıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un favorisi olan iki isim ortaya çıktı.