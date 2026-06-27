Galatasaray'da olağanüstü genel kurul başladı. "Dönüşümün ikinci aşaması için buradayız"

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantı 129 üyenin katılımıyla açıldı. Divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantep Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer alacak.

NBA Avrupa organizasyonunda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konular da üyelerin onayına sunulacak.



ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA: DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN BURADAYIZ



"Bugün olağanüstü genel kurul toplantımızda bir aradayız. Yine kulübümüz için çok önemli kararlar alacağımız bugünde bizlerle birlikte olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Göreve geldiğimizden bu yana, her zaman aynı anlayışla hareket ettik. Sizlerden hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık.

Bugün A takımımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Aslantepe Projesi'nin temelini attık. Mecidiyeköy'deki projeyi tamamlama aşamasına geldik, Riva'da ikinci etap inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm çalışmaları yaptık.

Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızın tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Bu vesileyle Adamızda var olan hukuki sorunların çözülmesinde emeği geçen geçmiş yönetimdeki arkadaşlarıma buradan teşekkür gönderiyorum. Kalamış'ta gerekli iyileştirmeleri yaptık.

Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık.

Bugün dönüşümün ikinci aşaması için buradayız. Genel kurulun onayına sunduğumuz yetkiler, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek projeleri tamamlamaya yöneliktir."