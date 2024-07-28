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Galatasaray'da orta saha için yeni hedef Florentino

Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Florentino'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcunun mali şartlarını sorduğu kaydedildi.

Galatasaray'da orta saha için yeni hedef Florentino

Orta saha arayışlarını sürdüren , Wendel'in gelecek sezon Zenit'te kalma kararını açıklamasının ardından diğer adayları gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların orta sahada son adayının Benfica'da forma giyen Florentino olduğu öne sürüldü.

Portekizli orta sahanın maliyetini soran Galatasaray'ın gelecek cevaba göre hareket edececeği kaydedildi.

Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Florentino, Benfica formasıyla 131 resmi maçta 1 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı.

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