Galatasaray'da Osimhen amortisi! Nijeryalı golcü maaşını çıkartıyor
Sarı kırmızılı ekibin Süper Lig başlamadan önce kadrosuna yeniden kattığı Nijeryalı golcü para basmaya devam ediyor.
Galatasaray, kulüp tarihinin en dikkat çeken pazarlama hamlelerinden birine imza attı. Kulübün kendi imkanlarıyla ürettiği ve “Solo Il Gala” (Sadece Galatasaray) ismiyle ön satışa sunduğu özel kutular, büyük ilgi gördü.
Tanesi 9 bin 999 TL’den satışa çıkan kutulara yalnızca birkaç gün içinde 20 bin adet sipariş geldi
Bu satış, sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 200 milyon TL, yani 4.2 milyon euro gibi kayda değer bir gelir sağladı. Üstelik bu gelirin tamamı doğrudan kulüp kasasına girecek.
OSIMHEN TEMALI KUTULAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e özel olarak tasarlanan bu koleksiyon kutuları, taraftarların beğenisine sunuldu. GS Store’da satışa çıkan kutular, kısa sürede tükenme noktasına geldi.
KUTU İÇERİĞİ
“Solo Il Gala” kutuları yalnızca ürün değil, aynı zamanda özel bir deneyim de sunuyor. Kutu içeriğinde şunlar yer alıyor:
Özel Tasarım Forma: Her biri özel seri numaralı ve yalnızca bu kutuya özel tasarımıyla dikkat çekiyor.
Şal-Atkı: “Solo Il Gala” temalı, Galatasaray’a olan bağlılığı simgeleyen estetik detaylar taşıyor.
QR Kodlu Etiket: Forma etiketinde yer alan özel QR kod ile taraftarlar, dijital içeriklere, sürpriz mesajlara ve Osimhen ile Galatasaray’ın bu eşsiz anına dair platformlara erişim sağlayabiliyor.
Galatasaray yönetimi, bu büyük ilgiden memnuniyet duyarken, kulübün marka değerini artıracak yeni projeler için de hazırlıklara başladığı öğrenildi.
Osimhen ve Sane'ye geçtiğimiz günlerde imza töreni düzenleyen Galatasaray; Lazio maçından bilet satışı, yayın geliri ve lisanslı ürün satışından 3.5 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmişti.
Bonservisi 75 milyon euro, yıllık ücreti 20 milyon euro’yu bulan 26 yaşındaki santrfora gösterilen büyük ilgiyi kazanca çevirmek isteyen Galatasaray Yönetimi, kendi imkanlarıyla Victor Osimhen'e özel biri kutu serisi de çıkarmıştı.
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