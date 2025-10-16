Galatasaray'da Osimhen endişesi yerini mutluluğa bıraktı: Okan Buruk "Korkuyoruz" demişti

Liglere verilen milli ara sonrası Süper Lig'den birçok futbolcu, ülkesini temsil etmek için milli takım kamplarına katıldı.



Bu isimler arasında Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de bulunuyordu.



Sarı-kırmızılılarda camia, Nijerya Milli Takımı'na giden başarılı futbolcunun sağlık durumu ile ilgili büyük endişe duyuyordu.

KORKULAN OLMADI



Bir önceki milli aradan sakatlanarak dönen Osimhen için korkulan olmadı ve golcü oyuncu Galatasaray'a problemsiz şekilde geri döndü.