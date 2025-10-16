Galatasaray'da Osimhen endişesi yerini mutluluğa bıraktı: Okan Buruk "Korkuyoruz" demişti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli aradan sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyle döndü.
Liglere verilen milli ara sonrası Süper Lig'den birçok futbolcu, ülkesini temsil etmek için milli takım kamplarına katıldı.
Bu isimler arasında Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de bulunuyordu.
Sarı-kırmızılılarda camia, Nijerya Milli Takımı'na giden başarılı futbolcunun sağlık durumu ile ilgili büyük endişe duyuyordu.
KORKULAN OLMADI
Bir önceki milli aradan sakatlanarak dönen Osimhen için korkulan olmadı ve golcü oyuncu Galatasaray'a problemsiz şekilde geri döndü.
MORALİ ÇOK YÜKSEK
Victor Osimhen, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nda attığı gollerle de adından söz ettirdi.
Lesoto maçını boş geçen Osimhen, Benin'i 4-0 mağlup ettikleri maçta hat-trick yaptı ve takımının Dünya Kupası play-off'u oynama hakkı kazanmasında büyük rol oynadı.
UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞTI
Nijerya Milli Takımı'nı Lesoto'ya götürmek için kalkan uçak, havalandıktan 25 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Ön camında çatlak oluşan uçağın pilotu, başarılı bir inişle kafileyi Luanda'daki havalimanına indirmişti.
BURUK "KORKUYORUZ" DEMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada "Osimhen'i milli takıma korkarak gönderiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
