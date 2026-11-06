Galatasaray'da Osimhen şoku. Amedspor maçında yok

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme oluşan Nijeryalı golcü Victor Osimhen 'de "serbest fragman tespit edildiğini" duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman (diz ekleminde kıkırdaktan veya meniküsten parça kopması) tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

LİGDE RİSKE EDİLMEYECEK

Açıklamada ayrıca Osimhen'in Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Milli ara sonrası 21 Kasım'da iç sahadaki Samsunspor maçında da riske edilmeyecek olan Osimhen'in 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa sınavına hazır olması hedefleniyor.