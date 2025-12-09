Galatasaray'da Osimhen, tarih yazmak için sahada! Bir gol bile atsa herkesi sollayacak
09.12.2025 10:09
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Monaco karşısında bir gol atması halinde tarihe geçecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların en önemli gol silahı olarak Victor Osimhen öne çıkarken, Nijeryalı yıldız için tarihe geçme fırsatı da dikkat çekiyor.
BİR GOL BİLE ATSA TARİHE GEÇECEK
Galatasaray formasıyla Avrupa'da çıktığı son 8 maçta 12 gol atan başarılı futbolcu, bir kez daha fileleri sarsması durumunda Shabani Nonda ve Milan Baros'u geçerek sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını yazdıracak.
Osimhen, Monaco maçında ağları bulması halinde Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Liverpool karşısında attığı golün sevincini böyle yaşamıştı.
SERİYİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK
Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, aynı zamanda gol serisini uzatmaya çalışacak.
Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.
Victor Osimhen'in bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunuyor.