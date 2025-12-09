Galatasaray'da Osimhen, tarih yazmak için sahada! Bir gol bile atsa herkesi sollayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların en önemli gol silahı olarak Victor Osimhen öne çıkarken, Nijeryalı yıldız için tarihe geçme fırsatı da dikkat çekiyor.

BİR GOL BİLE ATSA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray formasıyla Avrupa'da çıktığı son 8 maçta 12 gol atan başarılı futbolcu, bir kez daha fileleri sarsması durumunda Shabani Nonda ve Milan Baros'u geçerek sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını yazdıracak.

Osimhen, Monaco maçında ağları bulması halinde Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.