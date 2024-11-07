Galatasaray'da Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Tottenham'ı konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, yıldız oyuncu Victor Osimhen'in transferinin perde arkasını BBC'ye anlattı.

Gomez'in açıklamaları şu şekilde:

İKİ GÜN İÇİNDE HER ŞEY TAMAMLANDI

"Hepimiz onun adına yazın biraz sarsıntılı geçtiğini biliyoruz, çok fazla söylenti vardı ve sadece Napoli'de kalmayacağını biliyorduk. Suudi Arabistan ve Chelsea seçenekleri vardı ve tam olarak ne oldu bilmiyorum.

Ancak transferin son günlerinde bir şansımız vardı. Bir deplasman maçından döndüğümüzü hatırlıyorum. Okan Buruk kendisiyle ilk görüşmeyi yaptı. Sonra iki gün içinde her şey tamamlandı. Kulüp ve taraftarlar için harika bir transferdi.

Galatasaray onun için harika bir seçenekti. Bizdeki bilgi, ailemizin bir parçası olmak için çok istekli olduğu yönündeydi. Bu yüzden anlaşmak çok basitti."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Osimhen, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı.