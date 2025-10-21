Galatasaray'da Osimhen'in büyük heyecanı: 1 gol atarsa kulüp tarihine geçecek!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçı düşünülerek yedek kulübesinde yer almıştı.



Milli aradan moralli ama yorgun dönen golcü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki maça ilk 11'de başlaması beklenirken, Avrupa'da bir ilke imza atmaya da çok yakın...



Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, Avrupa kupalarında da üst üste fileleri sarsmıştı.