Galatasaray'da Osimhen'in büyük heyecanı: 1 gol atarsa kulüp tarihine geçecek!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçında yeni bir rekorun sahibi olabilir.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçı düşünülerek yedek kulübesinde yer almıştı.
Milli aradan moralli ama yorgun dönen golcü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki maça ilk 11'de başlaması beklenirken, Avrupa'da bir ilke imza atmaya da çok yakın...
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, Avrupa kupalarında da üst üste fileleri sarsmıştı.
BURAK YILMAZ İLE ORTAK
Üst üste 6 Avrupa maçında gol sevinci yaşayan Osimhen, Burak Yılmaz'ın 2012 yılındaki rekoruna ortak olmuştu.
TARİHE GEÇECEK
Başarılı futbolcu, Bodo/Glimt karşısında 1 gol kaydetmesi halinde rekorun tek sahibi olacak ve kulüp tarihine geçecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız isim, 3 gol attı ve 388 dakika süre aldı.
