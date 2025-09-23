Galatasaray'da Osimhen'in dönüş maçı açıklandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tümosan Konyaspor maçının ardından Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında son bilgileri verdi.



Milli takımda sakatlanan Osimhen'in dönüşü hakkında bilgi veren Buruk, "Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor." dedi.

"LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLABİLİR"



Buruk, "Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz. Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'da oynanacak.