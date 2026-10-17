Galatasaray'da Rafael Leao şoku. Lille ve Fenerbahçe maçlarında oynaması şüpheli

Galatasaray 'ın 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Rafael Leao , 77. dakikada sakatlık yüzünden Deniz Gül ile değişmişti.

Kasığını tutarak kenara gelen Leao'nun sakatlığı için teknik direktör Okan Buruk da "zeminden kaynaklı" demişti.

İlk kontroller sonucu yıldız futbolcunun uyluk/kasık bölgesinde ağrı olduğu bildirildi. Sakatlığının ciddiyeti ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı kontroller ve MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Galatasaray çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak. Ardından da ligde Fenerbahçe derbisi var. Leao'nun bu kritik maçlarda oynayıp oynayamayacağı kontrollerden sonra belli olacak.