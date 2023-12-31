Galatasaray'da Renato Sanches gelişmesi

Roma'da forma giyen ve PSG'de bonservisi bulunan Renato Sanches'in, Roma'da istenen performansı gösterememesi nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılacağı ve Galatasaray'a önerildiği iddia ediliyor.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sanches'e sadece 5 lig maçında şans verdiği ve 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre, Sanches ocak ayında PSG'ye dönecek ancak Fransız takımının planlamasında yer almayacak.

26 yaşındaki Portekizli orta sahanın Galatasaray'a önerildiği kaydedildi.

Sözleşmesi PSG ile 2027'ye kadar devam eden Portekizli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maça çıktı, 1 gol attı ve asist yapamadı.