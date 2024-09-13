Galatasaray'da rota Roland Sallai'ye döndü

Türkiye'de yaz transfer sezonu bu gece yarısında sona erecek.

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Roma forması giyen Nicola Zalewski transferinde oyuncunun yüksek taleplerinin ardından sonuca varamadı.

Sarı-kırmızılıların bu gelişmeler üzerine Almanya'ya hareket ederek Freiburg forması giyen Rolland Sallai ile prensip anlaşmasına vardığı ve Alman ekibiyle bonservis konusunda son aşamaya geldiği kaydedildi.

Tarafların anlaşması halinde Macar kanat oyuncusu bu akşam İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de yaz transfer penceresi bu gece kapanacak.

Galatasaray, kanat transferinde sona yaklaştı. Nicola Zalewski'yi ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Roland Sallai ile prensip anlaşmasına vardı.

