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Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi

Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmzılılarda Sacha Boey antrenmanların bir kısmında yer alırken, kadroda olup olmayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi

Trendyol 'in 20. haftasında , Kayserispor'u konuk edecek.

DAVİNSON VE KAAN AYHAN TAKIMLA

Sarı-kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken, sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ile Kaan Ayhan takımla birlikte çalıştı.

SACHA BOEY GELİŞMESİ

Öte yandan Sacha Boey, hazırlıkların bir kısmında yer alırken kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak mücadele 15 Ocak Pazartesi 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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